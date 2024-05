Palmeiras destinará renda de jogo contra o Athletico-PR às vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

O Palmeiras anunciou nesta terça-feira que destinará toda renda líquida do jogo contra o Athletico-PR, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, às pessoas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul. A partida acontece no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

O clube promoverá outra ação de caráter social com o objetivo de oferecer auxílio às vítimas do desastre ambiental nos próximos dois compromissos da equipe que são contra o Liverpool-URU e contra o próprio Furacão. Nessas ocasiões as camisas dos jogadores do Verdão terão um QR Code estampado a fim de divulgar a campanha de doações realizada pela ONG Ação da Cidadania.

O Palmeiras promoverá novas ações de caráter social com o objetivo de oferecer auxílio às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Nas partidas contra o Liverpool-URU, em Montevidéu (URU), pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, e diante do Athletico-PR, em... pic.twitter.com/OkNKVGcQOF ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 7, 2024

A partida contra o time uruguaio, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, acontece nesta quinta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 19 hora.

"Estamos todos devastados com a tragédia que acomete o Rio Grande do Sul e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para contribuir com o povo gaúcho neste momento tão difícil", disse a presidente Leila Pereira.

Mais cedo, em conjunto com Flamengo e São Paulo, o Alviverde já havia colocado à disposição dos times gaúchos sua infraestrutura. O clube ofereceu a Academia de Futebol, o Allianz Parque e a Arena Barueri para alojamento, treinamento e jogos.