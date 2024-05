Allianz Parque disponibiliza postos de entrega para doações ao Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira, inicia-se uma parceria entre a WTorre Entretenimento, responsável pela gestão do Allianz Parque, e o Palmeiras. Postos para arrecadação de suprimentos de primeira necessidade serão criados no estádio do Alviverde e destinados às vítimas da catástrofe climática no estado do Rio Grande do Sul. A entrega ocorrerá todos os dias das 10h (de Brasília) às 17h.

As doações serão recebidas no Portão A, localizado na Rua Palestra Italia, nº 200, Perdizes. Os itens arrecadados serão endereçados à Defesa Civil, que, em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP), organizará os envios ao estado gaúcho.

Além do estádio, o Verdão também vai disponibilizar pontos de doação na Academia de Futebol, local de treinamento do elenco profissional palestrino, no clube social e em todas as lojas Palmeiras Store espalhadas pelo Brasil.

Os itens de maior necessidade neste momento são: água potável, material de limpeza, itens de higiene pessoal, medicamentos, ração e itens para pets, e alimentos não perecíveis. No momento da entrega, as associações pedem apenas a atenção quanto à data de validade dos medicamentos e alimentos.

O Palmeiras promoverá novas ações de caráter social com o objetivo de oferecer auxílio às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Nas partidas contra o Liverpool-URU, em Montevidéu (URU), pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, e diante do Athletico-PR, em... pic.twitter.com/OkNKVGcQOF ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 7, 2024

Para a entrega na central da Defesa Civil, a WTorre terá o apoio da Transjori para levar as doações até a central da Defesa Civil no Jaguaré.

Confira os endereços:

Academia de Futebol I: Av. Marquês de São Vicente, 2650 - Água Branca, São Paulo - SP



Academia de Futebol II: Rod. Ayrton Senna, 280 - Vila Santo Henrique, Guarulhos - São Paulo



Clube Social: Rua Palestra Italia, 214 - Perdizes - SP

A calamidade ainda é um fato e ocorre desde a semana passada. Até o momento, 90 pessoas morreram e 131 estão desaparecidas. De acordo com a Defesa Civil, o estado tem 48.297 desabrigados e 156.056 desalojados. O FUSSP não está recebendo doações em PIX ou dinheiro.