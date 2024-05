'Mbappé teve uma jornada lamentável': Rodrigo Mattos detona craque do PSG

O colunista Rodrigo Mattos criticou no Cartão Vermelho a atuação de Mbappé em mais uma eliminação do PSG na Champions League, com derrota em casa por 1 a 0 para o Borussia Dortmund, em duelo valendo vaga na final. Segundo Mattos, o craque francês jogou mal.

Mbappé teve uma jornada lamentável. Uma das bolas na trave foi quase na pequena área, a bola na frente dele e ele conclui e a bola vai na trave, mas ele conclui de um jeito totalmente estabanado. Ele não tem uma Champions League boa, teve alguns momentos de brilhareco e tal. Rodrigo Mattos

