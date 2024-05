Tite cita queda de confiança do Flamengo e admite 'momento de dificuldade'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Tite admitiu que o Flamengo atravessa um "momento de dificuldade" e indicou que a queda de rendimento do time tem ligação com a confiança dos jogadores.

Tem uma palavrinha que é muito importante no futebol, e o resultado permite isso, que é o gerador de confiança. O nível em que estávamos, em determinado momento caiu, porque caiu a confiança também caiu. Tem o cunho tático de ajustar, o cunho técnico, o cunho fisco, é sempre um contexto. Também esse aspecto de confiança faz as coisas fluírem, e temos de resgatar.

O que mais ele disse?

Momento do time. "Momento de dificuldade que estamos passando, temos consciência disso. Temos consciência da necessidade do resultado também. O que o futebol por vezes, dá é espaço curto entre um jogo e outro para recuperar, da mesma forma que e vitórias não há tempo para ficar feliz, a bola tb dá oportunidade para reverter esse processo no próximo jogo".

Como se assume a situação? "Se assume primeiro com o técnico, porque é dele a responsabilidade maior. Mas se divide com o grupo todo de trabalho, mas é o técnico o primeiro. O momento, o trabalho, a parte tática, equilibrar todas essas situações físicas competem ao técnico. Ela é da individualidade, sim, dos atletas, mas é primeiro do técnico".

Já citou problemas externos em outros momentos. É o contexto ou algo tático? "Problema tático e contextual. A gente não pode dissociar. Quando se encontra uma resposta única para um problema, é uma resposta simplista. Ela pertence a um conjunto, e quando falei de outras situações, também estavam em um conjunto da obra".

Estratégia como um zagueiro na frente. "Deixa um zagueiro que é um homem de finalização na frente. Era o Fabrício ter essa liberdade para ter mais um pivô, mais um jogador de área".