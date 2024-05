António valoriza esforço do Corinthians em meio à sequência de jogos e se preocupa com Matheuzinho

O Corinthians não brilhou, mas bateu o Nacional-PAR por 2 a 0 na noite desta terça-feira, no Defensores del Chaco, pela Copa Sul-Americana. O técnico António Oliveira exaltou o esforço que os atletas têm mostrado em meio à dura sequência de jogos.

Com a licença Uefa Pro em mãos, o comandante assinou a súmula como treinador do Timão pela primeira vez nesta edição da Sul-Americana. Ele minimizou a atuação aquém das expectativas e valorizou o triunfo.

"O jogo foi muito desafiante para nós. Vínhamos em uma sequência dura. As viagens têm sido longas, desgastantes. Por isso minha primeira palavra aos jogadores foi sobre o esforço que eles têm tido. Foi um jogo contra uma equipe que nos deu problemas, sabíamos que ia ser diferente do jogo em São Paulo. Demoramos um pouco para encontrar espaços na primeira etapa, optamos muito pelo jogo curto. Sempre que conseguíamos atacar a profundidade, levamos perigo. Ás vezes não dá para jogar bem. Hoje, mais do que a exibição, era importante ganhar. Os meus parabéns aos jogadores pelo esforço nessa sequência dura. É uma sobrecarga muito grande. Já disse que estou cansado, imagina essa gente que está constantemente em treinos, viagens, competindo... É um desafio enorme", disse o português em entrevista coletiva.

António terminou o jogo sem promover todas as cinco alterações permitidas. Ele justificou a decisão e ressaltou que pode alterar o comportamento da equipe sem mudar as peças.

"Em relação às mudanças, não sou obrigado a fazer substituições. Não é necessário fazer todas as mexidas, podemos alterar o comportamento com os mesmos jogadores. Quando eu faço, é por necessidade. A inclusão do Gustavo Henrique, por exemplo, sabia que o jogo deles ia ser direto, é uma questão do que o jogo nos oferece. Às vezes eu acerto, às vezes nem tanto. Espero que Deus me ajude a acertar mais vezes", comentou.

O comandante também mostrou preocupação com o lateral Matheuzinho. O jogador sentiu dores no tornozelo após marcar o segundo gol do Corinthians, o primeiro dele pelo clube, e teve que deixar o campo de maca. O técnico ficou receoso de perder mais um jogador para o departamento médico, mas aguarda o resultado dos exames nos próximos dias.

"Sobre o Matheus, as primeiras 24 horas são decisivas. Foi uma entorse, sozinho. A única coisa que não queria hoje era perder mais jogadores. Temos ausência de opções, principalmente no meio. Vamos esperar as próximas horas, o Matehus vai fazer os exames necessários e espero que esteja apto a nos ajudar nas próximas partidas", concluiu.

Com o resultado, a equipe de António Oliveira assumiu a vice-liderança do Grupo F, com sete pontos. Na briga pela classificação, o Timão irá encerrar sua participação na primeira fase do torneio com dois jogos em casa.

O Corinthians retorna a campo pela Sul-Americana daqui uma semana, na próxima terça-feira. A equipe enfrenta o Argentinos Juniors na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos do torneio.

Antes disso, o Timão visita o Flamengo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está agendado para as 16h deste sábado, no Maracanã.