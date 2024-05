De la Cruz e laterais vão mal em derrota do Flamengo; veja notas Footstats

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

De la Cruz, Varela e Ayrton Lucas tiveram as notas mais baixas na derrota do Flamengo para o Palestino, pela Libertadoes. A avaliação foi feita pela ferramenta Footstats.

O meia uruguaio foi o único do trio que foi titular. Os laterais entraram no derrota do jogo. Os três ganharam nota 4,5. Cebolinha e Luiz Araújo foram os que tiveram notas mais altas, com 5,4

Flamengo

Rossi - 5.3

Wesley - 4.7

Fabrício Bruno - 5.1

Léo Pereira - 5.3

Viña - 5.1

Allan - 4.9

Gerson - 4.7

De la Cruz - 4.5

Bruno Henrique - 5.2

Everton Cebolinha - 5.4

Pedro - 4.9

Varela - 4.5

Ayrton Lucas - 4.5

Gabigol - 5.0

Luiz Araujo - 5.4

Palestino

Rigamonti - 6.4

Benjamín Rojas - 4.8

Iván Román - 6.4

Cristian Suárez - 6.5

Zúñiga - 5.4

Linares - 5.5

Ariel Martínez - 6.0

Dávila - 5.3

Carrasco - 5.0

Benítez - 5.5

Marabel - 5.4

Ceza - 5.2

Abrigo - 5.7

Cornejo - 6.8

Palacio - 5.3

Fuentes - 5.3

