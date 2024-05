Notas Footstats: Carlos Miguel brilha de novo e é o melhor do Corinthians

Do UOL, em São Paulo

Carlos Miguel teve mais uma grande atuação debaixo das traves e foi o destaque do Corinthians na vitória sobre o Nacional-PAR, pela Sul-Americana, de acordo com avaliação da plataforma especializada Footstats. O novo goleiro titular do time recebeu nota 8,4.

Ele foi seguido pelo zagueiro Félix Torres e pela dupla que marcou os gols da partida: Yuri Alberto e Matheuzinho — ambos saíram do banco de reservas. Confira abaixo.

Notas do Corinthians