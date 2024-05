Cruzeiro vence Alianza-COL e dorme na segunda colocação de seu grupo pela Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira, no Estadio Armando Maestre Pavajeau, o Cruzeiro venceu o Alianza-COL por 3 a 0 e assumiu, de forma provisória, a segunda colocação do Grupo B pela Copa Sul-Americana. Os gols da equipe de Minas Gerais foram marcados por Arthur Gomes e Lucas Silva.

Agora, com seis pontos, a Raposa sobe para a segunda posição de seu grupo. O Unión La Calera, na terceira colocação com quatro pontos, ainda joga na rodada e pode retomar a vice-liderança. O Alianza-COL, por sua vez, permanece na lanterna com apenas uma unidade.

Neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visita o Atlético-GO, às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. Já o Alianza-COL, no dia 16, às 23h, visita a Universidad Católica-EQU, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, no Estadio Olímpico Atahualpa.

?Fim de jogo e VENCE O CRUZEIROOOO!

? Lucas Silva, Arthur Gomes e Rafael Elias fizeram os nossos gols.

+ 3 pontos na Sula! VAMOS!

O Cruzeiro inaugurou o marcador aos 41 minutos da primeira etapa. Matheus Pereira recebeu pela esquerda e cruzo rasteiro. A bola atravessou toda a área e Lucas Silva apareceu no segundo poste para completar, livre de marcação.

Aos 4 minutos da etapa complementar, o Cruzeiro ampliou sua vantagem. Rafa Silva driblou dois defensores e invadiu a área. Ao ser desarmado, a bola sobrou nos pés de Arthur Gomes, que não perdeu a oportunidade e balançou as redes.

Nos acréscimos, aos 48 minutos, ainda deu tempo de Rafael Elias cravar o terceiro gol da Raposa e fechar a conta no confronto. O atacante mandou um foguete de fora da área e a bola desviou no defensor antes de entrar.