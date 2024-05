Yuri Alberto diz que jogou com dores e comemora gol em retorno ao Corinthians

O atacante Yuri Alberto foi um dos nomes do Corinthians na vitória por 2 a 0 contra o Nacional-PAR, na noite desta terça-feira, no Defensores del Chaco, pela Copa Sul-Americana. Voltando de uma lesão na perna esquerda, o camisa 9 foi relacionado após quatro jogos e balançou as redes no Paraguai.

Após a partida, o jogador comemorou o gol no seu retorno ao Timão, mas ressaltou que ainda jogou com dores. Yuri ainda disse que, se não fosse por António Oliveira, não teria viajado com a delegação.

"Muito feliz, um retorno muito especial. Se não fosse esse cara (António), hoje eu teria ficado no CT tratando. Estou com uma dificuldade grande no joelho. Ainda não estou 100%, mas estou melhorando. Muito feliz com esse gol, por ter ajudado meus companheiros", disse o centroavante em entrevista coletiva.

Com o tento, Yuri Alberto igualou Romero como o artilheiro do Corinthians na temporada, com nove gols. Ele disse que António tem sido fundamental no tratamento de sua lesão e agradeceu ao treinador.

"Foi uma resenha diária. Todo dia ele (António) ia no DM e perguntava sobre mim. Graças a Deus eu pude fazer esse grande retorno. Tenho mais quatro dias para me recuperar dessa lesão, que estava me limitando muito. Feliz demais de poder voltar a correr que nem um cavalo, frear que nem um cavalo", concluiu.

Com o resultado, a equipe de António Oliveira assumiu a vice-liderança do Grupo F, com sete pontos. Na briga pela classificação, o Timão irá encerrar sua participação na primeira fase do torneio com dois jogos em casa.

O Corinthians retorna a campo pela Sul-Americana daqui uma semana, na próxima terça-feira. A equipe enfrenta o Argentinos Juniors na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos do torneio.

Antes disso, o Timão visita o Flamengo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está agendado para as 16h deste sábado, no Maracanã.