Fluminense desembarca no Chile para confronto contra o Colo-Colo pela Libertadores; veja relacionados

Nesta terça-feira, o Fluminense desembarcou no Chile, onde enfrenta o Colo-Colo, pela Libertadores da América, nesta quinta-feira.

Para o este duelo, o atacante Keno estará à disposição do Tricolor Carioca. O atacante está totalmente recuperado de uma entorse sofrido no tornozelo esquerdo e viajou com a delegação para o Chile. Keno não entra em campo desde o dia 16 de março, no empate em 0 a 0 contra o Flamengo, pela final do Campeonato Carioca.

Se pra carioca, 20ºC já é frio... ? Santiago, Chile pic.twitter.com/EA4m2PHnC9 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 8, 2024

Como Samuel Xavier está ausente e existe a possibilidade de Marquinhos ser improvisado na lateral, Keno pode começar a partida no time titular, na vaga de Douglas Costa.

Além da novidade com o camisa 11, o Fluminense irá contar com a presença do jovem zagueiro do Tricolor, Caio Amaral. O moleque de Xerém, segundo o próprio clube, foi relacionado para a viagem em razão de sua dedicação e desempenho nos treinamentos.

Nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), Colo-Colo e Fluminense se enfrentam, no Estádio Monumental David Arellano, pela quinta rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores. Atual campeão e líder com cinco pontos, o Tricolor busca a sua segunda vitória no torneio internacional.

Confira os relacionados:

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes



Defensores: Antonio Carlos, Caio Amaral, Calegari, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Felipe Melo, Guga, Manoel, Marcelo



Meias: Alexsander, Arthur, David Terans, Lima, Martinelli, PH Ganso



Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Jhon Arias, Kauã Elias, Keno, Lucumí, Marquinhos