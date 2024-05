Flamengo perde do Palestino, amarga segunda derrota na Libertadores e cai para o terceiro lugar

O Flamengo amargou sua segunda derrota seguida jogando fora de casa pela Libertadores em 2024. Na noite desta terça-feira, o Rubro-Negro carioca perdeu para o Palestino, no Chile, por 1 a 0. Cornejo, no segundo tempo, fez o único gol do jogo.

A vitória deixa o Palestino na vice-liderança do Grupo E, com seis pontos. O Flamengo, que estacionou nos quatro pontos, aguarda o resultado do duelo entre Millonarios-COL e Bolívar-BOL nesta quarta-feira, na Colômbia, para definição da posição. Se o Millonarios vencer por dois ou mais gols, a equipe carioca cairá para a lanterna.

A quinta rodada do Grupo terá início na próxima terça-feira com o confronto entre Millonarios-COL e Palestino-CHI, no El Campín, em Bogotá. O Flamengo jogará no dia seguinte, no Maracanã, contra o líder Bolívar-BOL.

O jogo

O primeiro tempo em Coquimbo foi de muita pegada por parte das duas equipes mas com raros momentos de perigo. O jogo ficou mais concentrado entre as duas intermediárias e os dois goleiros não tiveram muito trabalho.

Mais pressionado para conseguir um resultado positivo, o Palestino buscava a marcação alta e dificultar a saída de bola rubro-negra, enquanto a equipe de Tite não avançava muito suas linhas e deixava o adversário sair jogando com mais liberdade.

Nos primeiros trinta minutos, foram os chilenos que apareceram mais no jogo e o Flamengo,não conseguia se impor apesar da superioridade técnica e da disposição em campo. Porém, no terço final do primeiro tempo, o Rubro-Negro se organizou melhor e passou a pressionar em busca do gol e fechou a etapa com oito finalizações contra apenas quatro do palestino.

O Flamengo voltou melhor no segundo tempo e quase abriu o placar aos 11 minutos. Na melhor oportunidade do jogo até aquele momento, Pedro recebeu na área, deixou para De la Cruz finalizar para a defesa de Rigamonti. No rebote, Bruno Henrique erra e manda pela linha de fundo.

O Rubro-Negro era melhor em campo mas foi o Palestino quem inaugurou o marcador com um golaço. Aos 18 minutos, escanteio cobrado da esquerda, Léo Pereira tirou de cabeça e Cornejo bateu de primeira, sem deixar a bola tocar no chão e acertou no ângulo, sem chance para Rossi.

O panorama do jogo após o gol foi um só: o Palestino se fechou para garantir o resultado, abriu mão da posse de bola e o Flamengo foi para cima em busca do empate. O Rubro-Negro criou algumas oportunidades de marcar, mas os chilenos se mantiveram bem organizados e concentrados em campo.

Tite fez várias mudanças na equipe, colocando Gabigol, Luiz Araújo, Varela e Ayrton Lucas, mas de nada adiantou.

FICHA TÉCNICA



PALESTINO-CHI 1 X 0 FLAMENGO-BRA

Local: Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo (Chile)



Data: Terça-feira, 7 de maio de 2024



Horário: 21h00 (horário de Brasília)



Árbitro: Esteban Ostojich (URU)



Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)



VAR: Andres Cunha (URU)



Cartões amarelos: Benjamín Rojas, Linares (Palestino); Wesley, Gerson, Ayrton Lucas (Fla)



Gols:



PALESTINO: Cornejo, aos 18 min do 2º tempo

PALESTINO: Rigamonti, Benjamín Rojas (Ceza), Iván Román, Cristian Suárez e Zúñiga; Linares, Ariel Martínez (Abrigo), Dávila (Cornejo) e Carrasco (Palacio); Benítez (Vadulli) e Marabel



Técnico: Pablo Sánchez

FLAMENGO: Rossi, Wesley (Varela), Fabricio Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Allan (Gabigol), De la Cruz e Gerson; Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique (Luiz Araújo)



Técnico: Tite