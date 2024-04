Klopp elogia possível sucessor no Liverpool: "Gosto do estilo de jogo dele"

Nesta sexta-feira, o técnico Jurgen Klopp rasgou elogios em coletiva de imprensa ao treinador Arne Slot, atualmente no Feyenoord e apontado como possível sucessor do alemão no Liverpool. Na quinta, o comandante holandês admitiu ter sido procurado pelos Reds.

"Não sei nada sobre isso. Não estou envolvido no processo (de busca por um novo técnico). Gostaria muito que, se for ele o escolhido, queira aceitar o cargo e esteja entusiasmado. Gosto do estilo de jogo da equipe dele. Tudo o que ouço sobre ele é que ele é um cara legal", disse Klopp.

Arne Slot vive boa temporada no comando do Feyenoord e ocupa a segunda posição do Campeonato Holandês, com 75 pontos em 31 jogos disputados. Além disso, foi campeão da Copa da Holanda após vencer o NEC (Nijmegen Eendracht Combinatie) na final por 1 a 0.

O treinador holandês revelou que gostaria de ser técnico do Liverpool na próxima temporada e aguarda um acordo entre as equipes.

"A única coisa que posso dizer no momento é que os clubes estão em negociações. Enquanto isso, eu fico sentado na sala de espera e aguardo o que irá ocorrer. Quero deixar claro que quero ir para o Liverpool. Por enquanto, estou aguardando para ver se os clubes chegam a um acordo. Estou confiante que isso acontecerá", afirmou à ESPN.

Klopp comanda o clube inglês até o fim desta temporada. Pelos Reds, os principais títulos do alemão foram a Liga dos Campeões (2019), o Campeonato Inglês (2020) e o Mundial (2019).

O Liverpool briga pela conquista da Premier League deste ano e está na terceira colocação, com 74 pontos em 34 partidas. O Arsenal lidera, com 77, e o Manchester City ocupa o segundo lugar, com 76 pontos, mas com um jogo a menos.

Em busca do último troféu na "Era Klopp", o Liverpool enfrenta o West Ham neste sábado, às 8h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.