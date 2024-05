Sul-Americana: António obtém documentos e assina súmula como técnico

O técnico António Oliveira enfim obteve a documentação necessária e foi registrado como técnico do Corinthians na tarde de hoje (7). Às 19h (de Brasília), o Timão enfrenta o Nacional-PAR, no Defensores del Chaco, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Nas primeiras três partidas pela competição, o português havia assinado as súmulas como auxiliar técnico. Ele ainda não havia obtido a carteirinha que comprova a conclusão da licença Uefa Pro, documento necessário para os técnicos comandarem seus times em torneios organizados pela Conmebol, como a Sul-Americana e a Libertadores.

Agora, porém, com a carteirinha em mãos, António pode comandar a equipe à beira do gramado e também dar a sua primeira entrevista coletiva como treinador do Timão na Sul-Americana. Até então, foi o auxiliar Bruno Lazaroni que conversou com a imprensa após os jogos.

O time do Parque São Jorge foi derrotado pelo Argentinos Juniors na última rodada do torneio e, com isso, caiu para o terceiro lugar do Grupo F, com quatro pontos. Assim, a equipe está fora da zona de classificação à próxima fase.

O Corinthians está escalado para a duelo desta terça com Paulinho e Guilherme Biro entre os titulares. Já o zagueiro Gustavo Henrique, o meia Igor Coronado e o atacante Yuri Alberto, recuperados de lesão, começam no banco. Garro, Raniele e Fausto Vera não viajaram e são desfalques.