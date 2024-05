Nacional Potosí x Fortaleza: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Fortaleza busca a classificação antecipada na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Fora de casa, os cearenses enfrentarão o Nacional Potosí, às 21 horas (de Brasília), na Bolívia.

A partida terá transmissão na ESPN 4 e no Star+.

Os brasileiros estão com 100% de aproveitamento no Grupo D, com nove pontos. Um triunfo na altitude já garante o Fortaleza na próxima fase da Sul-Americana.

Juan Vojvoda deve escalar uma formação muito próxima da ideal para a partida. O atacante Renato Kayser, suspenso, é desfalque certo. O técnico rechaçou a ideia de poupar os titulares por atuar na altitude.

Do outro lado, o Nacional Potosí precisa da vitória para seguir com chance de classificação. Os bolivianos estão na lanterna da chave, com apenas um ponto.

Nosso próximo confronto será na quarta-feira, diante do Nacional Potosí, no Estádio Víctor Agustín Ugarte, pela CONMEBOL Sudamericana. ?? Estádio Víctor Agustín Ugarte

? 08/05

? 21h#FortalezaEC #Sudamericana pic.twitter.com/tNiRk9iM1t ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 5, 2024

FICHA TÉCNICA

NACIONAL POTOSÍ-BOL X FORTALEZA-CE

Local: estádio Victor Ugarte, em Portosí (Bolívia)



Data: 8 de maio de 2024, quarta-feira



Hora: 21h (de Brasília)



Árbitro: Alex Cajas (EQU)



Assistentes: Danny Avila (EQU) e Maurício Lozada (EQU)



VAR: Juan Andrade (EQU)

NACIONAL POTOSÍ: Mustafá, Torrico, Maxi Ortiz, Restrepo e Mancilla; Hoyos, Azogue, Baldomar e Prost; Callejo e Cristaldo



Técnico: Claudio Biaggio

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi; Pikachu, Zé Welison, Hércules, Pochettino, Bruno Pacheco; Machuca e Lucero



Técnico: Juan Vojvoda