Corinthians justifica ausência de trio no Paraguai e atualiza quadro clínico de Palacios

O Corinthians divulgou um comunicado e justificou a ausência do trio Rodrigo Garro, Fausto Vera e Raniele no jogo diante do Nacional-PAR, nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Os três permaneceram em São Paulo e viraram desfalques no Timão para a partida.

Segundo o clube, Raniele não viajou em razão de um trauma no tornozelo esquerdo, sofrido no empate sem gols com o Fortaleza, no sábado passado, pelo Campeonato Brasileiro. Já Fausto Vera sentiu dores na região posterior da coxa esquerda.

O meia Rodrigo Garro, por sua vez, foi liberado pela comissão técnica para acompanhar o nascimento de seu filho no Brasil.

O Corinthians também enfim se pronunciou sobre o caso Diego Palacios. O lateral já está há mais de 100 dias sem ir a campo depois de sofrer uma contusão no joelho.

De acordo com o Timão, o motivo do 'sumiço' do ala equatoriano é a reabilitação de uma lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo. Ele fez apenas uma partida com a camisa do time paulista até o momento.

O Corinthians está escalado para a duelo desta terça com Paulinho e Guilherme Biro entre os titulares. Já o zagueiro Gustavo Henrique, o meia Igor Coronado e o atacante Yuri Alberto, recuperados de lesão, iniciam no banco. O duelo está marcado para as 19h (de Brasília), no Defensores del Chaco, pela quarta rodada da Sul-Americana.

O time do Parque São Jorge foi derrotado pelo Argentinos Juniors na última rodada do torneio e, com isso, caiu para o terceiro lugar do Grupo F, com quatro pontos. Assim, a equipe está fora da zona de classificação à próxima fase.