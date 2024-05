Brasil ganha maior nota em avaliação da Fifa para Copa do Mundo Feminina

Do UOL, no Rio de Janeiro

A candidatura do Brasil recebeu a maior nota da Fifa após inspeções e análise da entidade visando à Copa do Mundo Feminina de 2027. Esse resultado pode servir como indício de favoritismo brasileiro na concorrência contra a tríplice candidatura de Bélgica, Holanda e Alemanha.

O que aconteceu

O Brasil recebeu nota 4, após avaliações da Fifa. O índice máximo é 5.

Já a candidatura europeia ganhou nota 3,7.

O Brasil levou a melhor no item estádios, que tem maior peso na avaliação da Fifa.

A Fifa classificou como "baixo" o risco de uso dos estádios no Brasil. Enquanto na tríplice candidatura da Europa, esse item foi classificado como "médio".

Outros elementos avaliados foram instalações para equipes e árbitros, acomodações (hotéis), locais para o Centro de Broadcast Internacional (IBC) e os pontos para Fan Fests.

A Fifa ainda atribuiu como "alto" o riscos legais da candidatura dos europeus, considerando aspectos contratuais do torneio.

O anúncio da candidatura vencedora para sediar a Copa do Mundo Feminina 2027 será no Congresso da Fifa, no dia 17, na Tailândia.

Como ficaram os pontos do Brasil

Estádios: 3,7 (peso 35%)

Instalações para times e árbitros: 3,3 (peso 15%)

Acomodações: 4,6 (peso 10%)

Locais para o IBC: 3,3 (peso 5%)

Locais para Fan Fests: 3,7 (peso 5%)

Como ficaram os pontos de Bélgica, Holanda e Alemanha

Estádios: 3,4 (peso 35%)

Instalações para times e árbitros: 3,5 (peso 15%)

Acomodações: 4,5 (peso 10%)

Locais para o IBC: 4,0 (peso 5%)

Locais para Fan Fests: 3,3 (peso 5%)

Resumo da candidatura brasileira

O Brasil planejou a realização da Copa em dez estádios, com abertura e final no Maracanã.

O Rio de Janeiro também é a cidade estipulada para receber o IBC e os demais eventos relacionados ao sorteio e workshop da competição.

As outras capitais que receberiam jogos são: Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá, Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus.

A proposta brasileira ainda traz como datas para a Copa o período entre 24 de junho e 25 de julho.