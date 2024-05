Botafogo x LDU Quito: confira informações e onde assistir ao jogo pela Copa Libertadores

O Botafogo entra em campo pressionado nesta quarta-feira para medir forças com a LDU, a partir das 21h30h (de Brasília). As duas equipes se enfrentam no Estádio Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. O confronto poderá ser acompanhado por TV Globo, ESPN e Star+.

Com apenas três pontos conquistados, o Botafogo é o lanterna do grupo, com um ponto a menos que a LDU. Porém, um triunfo já o colocaria na zona de classificação para as oitavas de final. Para isso, o time alvinegro vai precisar mostrar um futebol melhor do que o visto na derrota por 2 a 1 para o Bahia, no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: Botafogo 1 x 2 Bahia. ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/z8NZph729K ? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 5, 2024

Artur Jorge, técnico do Botafogo, pediu a seus jogadores que entendam a necessidade de se superar no torneio. Com as derrotas por 3 a 1 para Junior Barranquilla e por 1 a 0 para a própria LDU, o Glorioso se complicou na chave.

"Nós temos uma margem de erro muito pequena na Copa Libertadores por conta dos dois primeiros resultados, que nos jogaram para baixo. Assim, precisamos fazer um grande jogo e temos condições para isso", disse o português.

O treinador vai contar com o retorno do volante Tchê Tchê, liberado após sofrer crise estomacal, e do meia Eduardo, poupado contra o Bahia por conta de um desgaste muscular. Apenas o segundo deve começar como titular.

Pelo lado da LDU a palavra de ordem é determinação. O técnico Josep Alcácer conversou com os jogadores sobre a importância de pontuar como visitante.

"Precisamos fazer um bom jogo e nos impor diante do Botafogo, mesmo respeitando o adversário. É uma partida das mais complicadas, mas entendemos que podemos fazer a leitura perfeita" disse.

Os volantes Marco Angulo e Sebastián González, ambos lesionados, ficam fora. Assim, Villamil e Piovi vão compor o setor de marcação no meio. O restante do time será divulgado apenas minutos antes do confronto.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-BRA X LDU-EQU

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 8 de maio de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Darío Herrera (Argentina)



Assistentes: Facundo Rodríguez (Argentina) e Ezequiel Brailovsky (Argentina)



VAR: Hernán Mastrangelo (Argentina)

BOTAFOGO: Jhon, Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Marlon Freitas, Danilo Barbosa e Jefferson Savarino; Luiz Henrique, Eduardo e Júnior Santos



Técnico: Artur Jorge

LDU: Alexander Dominguez, Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Quiñónez; Villamil, Piovi, Jhojan Julio, Estupiñán e Alzugaray; Alex Arce



Técnico: Josep Alcácer