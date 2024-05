Corinthians é escalado com Paulinho e Biro titulares para enfrentar o Nacional-PAR na Sul-Americana

O Corinthians está definido para o jogo desta terça-feira, contra o Nacional-PAR, pela quarta rodada da fase de grupos Copa Sul-Americana. O Timão contará com algumas novidades, mas também com desfalques importantes em campo.

O meia Rodrigo Garro e os volantes Raniele e Fausto Vera não viajaram com a delegação e são baixas. Isso sem contar com os lesionados Palacios, Pedro Henrique e Maycon. Raul Gustavo, expulso contra o Argentinos Juniors, cumprirá suspensão.

Em contrapartida, o zagueiro Gustavo Henrique, o meia Igor Coronado e o atacante Yuri Alberto, recuperados de lesão, foram relacionados e começam no banco de reservas. O setor de meio-campo será composto por: Paulinho, Breno Bidon e Guilherme Biro. O ataque e a linha de defesa é o mesmo dos últimos jogos.

Outra novidade é a presença de António Oliveira. O português conseguiu a licença da Uefa e, enfim, poderá assinar a súmula como comandante do Timão.

A escalação do Corinthians, portanto, tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Guilherme Biro; Gustavo Mosquito, Wesley e Romero.

O time do Parque São Jorge foi derrotado pelo Argentinos Juniors na última rodada do torneio e, com isso, caiu para a terceira posição do Grupo F, com quatro pontos. Neste momento, a equipe está fora da zona de classificação à próxima fase.

Do outro lado, o Nacional ocupa a lanterna da chave e busca sua primeira vitória na Sul-Americana. Os paraguaios somam apenas um ponto - um empate e dois reveses.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 19h (de Brasília, no Defensores del Chaco, em Assunção, capital do Paraguai. O árbitro da partida é o venezuelano Angel Arteaga, que será auxiliado por Alberto Ponte (VEN) e Freiker Colmemares (VEN). Carlos Orbe (EQU) ficará à cargo do VAR.