PSG manda 4 bolas na trave, Borussia se segura e vai à final da Champions

O Borussia Dortmund venceu o PSG por 1 a 0 nesta terça (7), no Parc des Princes, em Paris, pelo jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões.

Mats Hummels fez o gol do Borussia Dortmund. O zagueiro marcou, de cabeça, aos 5 minutos do segundo tempo.

O Borussia Dortmund se garantiu na decisão europeia. O placar agregado ficou 2 a 0. O clube alemão venceu pelo placar mínimo na ida, na semana passada.

O Dortmund volta à final da Champions após 11 anos. A última decisão continental disputada pelos aurinegros foi em 2013, justamente em Wembley, palco da próxima (em 1º de junho). O time alemão conquistou a Liga dos Campeões uma vez em sua história, em 1996/97.

A outra vaga será decidida nesta quarta (8) por Real Madrid e Bayern de Munique. As duas equipes se enfrentarão no Santiago Bernabéu após empate por 2 a 2 na ida da semifinal.

Como foi o jogo

PSG com duas mudanças na escalação. Luis Enrique promoveu uma alteração forçada no time francês e outra por opção técnica. Beraldo substituiu o lesionado Lucas Hernández, fora da temporada após ruptura de ligamento no joelho esquerdo. A outra escolha foi a entrada de Gonçalo Ramos no lugar de Barcola. A mexida modificou a função de Mbappé, que deixou o centro do ataque para atuar pela esquerda.

O Borussia neutralizou o ataque do PSG no primeiro tempo. A equipe francesa dominou a posse de bola e chutou mais ao longo da etapa inicial, porém o controle ficou apenas nas estatísticas. Nenhuma das chances foi clara. O time de Luis Enrique esbarrou em uma defesa ágil e bem postada.

Hummels protagonista. Destaque do primeiro tempo pela performance defensiva, o histórico zagueiro do Borussia apareceu ofensivamente aos 5' do segundo tempo. Foi dele, em jogada de bola parada, o gol que aumentou a vantagem dos alemães para dois gols. O tento do ídolo aurinegro pôs a equipe de volta em uma final continental — ele esteve em campo no vice europeu de 2013.

PSG mandou quatro bolas na trave no segundo tempo. Foi quando a desvantagem aumentou que o time francês demonstrou mais urgência com a bola. Após baque inicial, os parisienses esboçaram blitz a partir dos 15'. Teve gol perdido, bola na trave, chutes no travessão e quase pênalti, porém nada de alterar o placar.

Lances importantes

Contra-ataque rápido. Hummels cortou provável finalização perigosa de Mbappé, iniciando contragolpe do Borussia. Aos 35 minutos, Adeyemi recebeu no campo de defesa, disparou até a área e chutou de pé esquerdo. Donnarumma espalmou e salvou o PSG.

Quase gol contra. A melhor chegada do PSG no primeiro tempo contou com contribuição do Borussia. O time da casa rodou a bola aos 44', e Fabián Ruiz decidiu chutar forte da entrada da área. A bola não tinha direção, mas assustou após desvio em Scholetterbeck. Passou perto da trave e saiu pela linha de fundo.

Gol perdido. O PSG, aos trancos e barrancos, quase marcou aos 2' da etapa final. Cobrança curta de escanteio e Mbappé chutou da quina da área. A bola desviou em Sabitzer, Gonçalo Ramos e sobrou para Zaïre-Emery. O jovem francês bateu de primeira e acertou a trave.

0 x 1, Hummels aos 5' do 2ºT. Brandt cobrou escanteio na área e a bola passou por cima de Marquinhos e Beraldo. Hummels subiu mais alto de cabeça e testou firme, para o chão. Dortmund dobrou a vantagem.

Centroavante pouco inspirado. O PSG voltou a chegar aos 15', após boa trama pelo lado direito entre Dembélé e Vitinha. O português acionou Gonçalo Ramos no meio da área. O camisa 9 chutou de primeira, por cima do gol.

No poste, de novo. O time da casa aumentou o ritmo. Aos 17' foi a vez de Nuno Mendes gerar perigo. O lateral esquerdo aproveitou espaço para avançar e decidiu arriscar de fora da área. A bola bateu na trave esquerda de Kobel.

Pênalti ou falta? Lance duvidoso aos 20'. Hummels acertou carrinho em Dembélé, e o francês caiu dentro da área. O árbitro Daniele Orsato, no entanto, viu falta fora da área. Na cobrança, Asensio bateu mal e acertou Marquinhos, sem perigo de gol.

No travessão. Após duas bolas na trave, foi a vez de o PSG acertar o poste alto. Aos 41', Kobel saiu mal, Hakimi mandou para o meio da área e Mbappé finalizou. O goleiro do Borussia se jogou na frente da bola e desviou levemente. A bola raspou no travessão e saiu em escanteio.

De novo. O PSG assustou mais uma vez no minuto seguinte. Dessa vez Vitinha arriscou de fora da área. O português chutou forte e acertou o travessão.

Ficha técnica

PSG 0 x 1 Borussia Dortmund

Competição: jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões

Data: 7 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Árbitro: Daniele Orsato (Itália)

Cartões amarelos: Dembélé e Hakimi (PSG); Sabitzer e Hummels (Borussia Dortmund)

Gols: Hummels aos 5' do 2ºT (Borussia Dortmund)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery (Kang-in Lee) e Fabián Ruiz (Asensio); Dembélé, Gonçalo Ramos (Barcola) e Mbappé. Técnico: Luis Enrique

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Can, Sabitzer e Brandt (Nmecha); Sancho (Süle), Füllkrug e Adeyemi (Reus). Técnico: Edin Terzic