Crise de empresário com Barça abre caminho para Estêvão escolher o Chelsea

André Cury, empresário de Vitor Roque, está em guerra com o Barcelona e isso influencia no futuro de Estêvão, joia do Palmeiras. Danilo Lavieri, Flavio Latif e Paulo Massini falaram sobre o assunto na Live do Palmeiras, toda terça-feira às 17h (de Brasília).

Briga com o Barcelona

Vitor Roque recebeu poucas oportunidades na atual temporada e André Cury já avisou: ou o jovem joga pelo Barça ou será vendido. O empréstimo está descartado.

Cury também é o responsável por cuidar da carreira de Estêvão. A joia palmeirense deu diversas entrevistas há alguns anos reforçando seu desejo pelo clube catalão, mas seu futuro deve ser o Chelsea. A relação entre Barcelona e o empresário do jogador é muito conturbada.

Estêvão jogará Super Mundial no Palmeiras

Danilo Lavieri, colunista do UOL, informou que o plano do Palmeiras é vender Estêvão ao Chelsea e ainda ficar com o jogador para o Mundial de 2025. No mundo ideal do clube, o jogador ficaria até o fim do ano que vem.

O que eu ouvi é: Pode cravar que ele fica até o Mundial. No nosso plano ideal, ele fica até dezembro de 2025.

Lázaro merece ser titular do Palmeiras?

Outro assunto da live foi o meia-atacante Lázaro. O jogador atuou nos últimos sete jogos do Alviverde e marcou dois gols e duas assistências. Desde que foi contratado, ele agrada a comissão técnica de Abel Ferreira pela sua qualidade e versatilidade em campo.

O Lázaro dá uma mobilidade para o ataque. Quando o ataque fica mais baixo, ele fica mais rápido. Estou gostando muito do Lázaro, prefiro ele mais pelo lado esquerdo. E contra o Botafogo-SP até o Caio Paulista, o Lázaro fez jogar um pouco melhor

