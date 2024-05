Internacional, Grêmio e Juventude organizam doações para vítimas das enchentes no RS

Diante dos danos causados pelas recentes enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, Internacional, Grêmio e Juventude têm realizado campanhas de doações para as vítimas da tragédia ambiental. Agasalhos, água potável, itens de higiene e alimentos não perecíveis estão sendo arrecadados no estádio Alfredo Jaconi, casa do Ju, no hotel Park Plaza Moinhos, do Tricolor, e no Ginásio Gigantinho, do Colorado.

? Atenção, torcedor(a) colorado(a)! Neste momento, estes são os pontos de coleta em Porto Alegre. A necessidade maior é as doações de: colchões, travesseiros, toalhas e roupas de cama, água, fraldas e materiais de higiene. ?? ? AMRIGS - Ponto principal de coleta - Avenida... ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 6, 2024

As ações ocorrem em meio ao estado de calamidade pública, que resultou em sérios danos às comunidades locais. Caxias do Sul, cidade do Juventude, e a capital Porto Alegre, que abriga Inter e Grêmio, figuram entre os municípios que foram impactados, registrando mortes, pessoas desaparecidas e diversas famílias desabrigadas.

As doações não param ??? O Alfredo Jaconi segue como ponto de coleta das doações, assim como a Fundação Caxias e o Seminário Nossa Senhora Aparecida. JUntos pelo Rio Grande do Sul! pic.twitter.com/OTZ3L74bEB ? E.C. Juventude (@ECJuventude) May 7, 2024

A CBF já anunciou o adiamento de todos os jogos envolvendo as equipes gaúchas até o dia 27 de maio. O comunicado emitido pela entidade, que prevê a suspensão das partidas como mandante e visitante dos clubes do Rio Grande do Sul, não tratou sobre a paralisação completa das competições nacionais. A Conmebol também adiou jogos de Grêmio e Inter pela Libertadores e pela Sul-Americana, respectivamente.