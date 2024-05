Cuiabá x Metropolitanos: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Cuiabá segue em busca da classificação na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, os mato-grossenses duelam com o Metropolitanos, às 21 horas (de Brasília), na Arena Pantanal.

A partida vai ter transmissão exclusiva no streaming Paramount+.

Os donos da casa estão na vice-liderança do Grupo G, com cinco pontos. O Cuiabá precisa da vitória para não se complicar na competição.

O técnico Petit, recém-chegado, busca a primeira vitória no comando do Cuiabá. A equipe tenta acabar com os maus resultados, principalmente no Campeonato Brasileiro.

Do outro lado, o Metropolitanos ainda busca os primeiros pontos na chave. Os venezuelanos podem, inclusive, ser eliminados já nesta rodada.

Prováveis escalações

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Gabriel e Alan Empereur; Denilson, Fernando Sobral e Ramon; Lucas Fernandes, Derik Lacerda e Isidro Pitta



Técnico: Petit

Metropolitanos:Villete; Pabón, De la Hoz e Jean Fuentes; Robinson Flores, Walter Araujo, Zalzman, Valderrey e Marchán; Francisco Bareiro e Ortíz.



Técnico: José María Morr

Arbitragem

Derlis López será o árbitro da partida, Milciades Saldivar e Nadia Weiler são os assistentes. Antonio García fica no comando do VAR.