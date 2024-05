De volta à final da Champions após 11 anos, Reus festeja classificação: "É o nosso momento"

Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 e carimbou sua vaga na grande final da Liga dos Campeões, que será disputada em Wembley. O placar agregado ficou em 2 a 0, uma vez que os alemães venceram o primeiro duelo, também, por 1 a 0. Com saída do clube já anunciada ao final da temporada, o ídolo Marco Reus festejou a classificação à decisão após 11 anos de espera.

"Vamos a Wembley (palco da final), de loucos, de loucos! Estamos de volta, mais de dez anos depois. Onde tudo começou, em 2013. Temos de fazer acontecer, temos que vencer agora, é o nosso momento, é agora! Caso contrário, seria uma merda", afirmou o camisa 11.

Marco Reus e o Borussia Dortmund aguardam na final o vencedor do confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique. O duelo será nesta quarta-feira no Santiago Bernabéu, na Espanha. O ídolo da equipe alemã ressaltou que o mais importante é a classificação e não se importa do estilo de jogo empregado.

"Quem se importa? Como vencemos o jogo, ninguém vai falar sobre isso amanhã. É indescritível. Depois de mais de 10 anos, estou novamente na final com o Borussia. Ousmane (Dembélé) e Achraf (Hakimi) trouxeram um ritmo tremendo e sofremos demais", disse.

Marco Reus defende as cores do Borussia Dortmund há 12 temporadas. No período, o atleta jogou 425 partidas, balançando as redes em 169 oportunidades e distribuindo 130 assistências.