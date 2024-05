Real Madrid x Bayern de Munique: veja informações e onde assistir ao duelo pela Champions

Após a classificação do Borussia Dortmund na última terça-feira, o segundo finalista da Champions League será conhecido nesta quarta. Real Madrid e Bayern de Munique duelam às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O duelo terá transmissão do canal da TNT e através do streaming Max.

O confronto está aberto após o duelo de ida. Com o empate por 2 a 2 na Allianz Arena, o vencedor do confronto na Espanha se classificará para a final.

All to play for next week ??#UCL pic.twitter.com/yCcBG2ThO5 ? UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2024

O técnico Carlo Ancelotti elogiou sua equipe, mas admitiu que o Bayern foi superior no duelo de ida.

"Sempre tive muita confiança, porque somos o Real Madrid. A equipe esteve muito bem nesta temporada. Real Madrid e Bayern são muito parecidos. Respeitamos muito o Bayern. Eles foram melhores do que nós na primeira partida. Precisamos dar o nosso melhor. Temos a oportunidade de jogar outra final. Sabemos que as semifinais são difíceis, mas estamos motivados" disse.

Do outro lado, o técnico Thomas Tuchel vê o Real Madrid como favorito, por estar jogando em casa.

"É um dos estádios mais difíceis de vencer, mas não impossível. Fizemos uma primeira partida muito boa, mas, infelizmente, não vencemos. Como joga em casa, talvez esteja 51% para o Real. Eles são obviamente um dos maiores clubes do mundo. Também somos um grande clube na Europa. Estamos na semifinal para chegar à final. Jogamos para chegar a Wembley e nada mais" declarou.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho Fernández, Mendy; Valverde, Camavinga, Toni Kroos; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior



Técnico: Carlo Ancelotti

Bayern: Neuer; Kimmich, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies; Laimer, Goretzka; Sané , Muller, Musiala; Harry Kane



Técnico: Thomas Tuchel

ARBITRAGEM

O árbitro da partida será o polonês Szymon Marcinak, com os assistentes Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, ambos também da Polônia.