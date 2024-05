Cobresal x São Paulo: saiba tudo sobre o duelo no Chile pela Libertadores

O São Paulo visita o Cobresal nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Zorros del Desierto, em Calama, no Chile, pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

Após a vitória por 2 a 0 no Morumbis, ainda sob o comando de Thiago Carpini, o Tricolor voltará a enfrentar o Cobresal nesta quarta-feira podendo confirmar sua classificação às oitavas de final da Libertadores. Para isso, precisa vencer os chilenos e torcer por uma derrota do Barcelona de Guayaquil para o Talleres, que entrarão em campo um pouco mais cedo, às 19h (de Brasília), na Argentina.

Para o duelo com o Cobresal o São Paulo não poderá contar com Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito).

Já James Rodríguez não foi relacionado novamente por opção do técnico Luis Zubeldía, a exemplo do que havia acontecido nos últimos dois jogos do São Paulo, contra Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e Vitória, pelo Brasileirão.

Esse será o segundo jogo do São Paulo sob o comando de Zubeldía na Libertadores. O treinador argentino estreou pelo clube justamente no torneio continental, vencendo o Barcelona de Guayaquil, no Equador, por 2 a 0.

O Cobresal, por sua vez, vive um momento mais positivo que na última vez que enfrentou o São Paulo. O time chileno empatou com o poderoso Colo-Colo no último fim de semana, e também venceu o Audax Italiano pelo Campeonato Chileno, resultados que o tiraram da zona de rebaixamento da competição.

Embora a chance de se classificar para as oitavas de final da Libertadores seja bastante remota, o Cobresal busca surpreender o São Paulo de olho na vaga para disputar a Copa Sul-Americana. Mas, para isso, a equipe chilena terá de terminar a fase de grupos na terceira colocação, que pertence atualmente ao Barcelona de Guayaquil, com apenas um ponto a mais na tabela.

FICHA TÉCNICA



COBRESAL X SÃO PAULO

Local: estádio Zorros del Desierto, em Calama (Chile)



Data: 8 de maio de 2024, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Juan Lopez (PAR)



Assistentes: Eduardo Britos (PAR) e Jose Villarga (PAR)



VAR: Andres Cunha (URU)

COBRESAL: Requena; Pacheco, Castañeda, Alarcón e Jorquera; García, Lezcano, Maturana, Valencia e Munder; Diego Coelho.



Técnico: Jorge Almirón.

SÃO PAULO: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Bobadilla, Alisson e Michel Araújo; André Silva, Luciano e Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía.