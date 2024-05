Atacante Jô, do Amazonas, é liberado depois de ser preso por falta de pagamento de pensão

O atacante Jô, do Amazonas, preso na noite da última segunda-feira por falta de pagamento de pensão alimentícia, foi solto após a Justiça aceitar o alvará de soltura, emitido na tarde desta terça-feira. O atleta foi detido antes do duelo contra a Ponte Preta, pela terceira rodada da Série B, na chegada ao Moisés Lucarelli, em Campinas.

O ex-Corinthians foi preso pela polícia civil assim que o ônibus do Amazonas chegou ao estádio. No entanto, ele não desceu com a delegação da equipe, e os policiais o buscaram em outro lugar. O jogador foi conduzido ao 10º Distrito Policial de Campinas.

O atacante estava escalado como titular para enfrentar a Ponte Preta. Com sua prisão, William Barbio teve a missão de substituí-lo. O clube comandado por Adilson Batista perdeu o empate por 3 a 0.

Jô foi contratado pelo Amazonas no início deste ano após passagem sem sucesso na Arábia Saudita. Além do Corinthians, o atacante também atuou por Ceará, Atlético-MG e Internacional no futebol brasileiro. No exterior, jogou em times como Manchester City e Everton, da Inglaterra.