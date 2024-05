"É preciso sorte e eficácia", diz Thomas Tuchel antes da decisão contra o Real Madrid

Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique, comandado por Tomar Tuchel, visita o Real Madrid no Santiago Bernabéu, em jogo válido pela volta da semifinal da Champions League. Na ida, o duelo terminou empatado em 2 a 2.

O treinador dos bávaros comentou sobre o confronto, e disse que será preciso contar com a sorte e ser eficaz.

"Penso que vai ser um jogo tipo onda, com várias fases. Ambas as equipes vão precisar sofrer. Os dois times sabem ter a bola e sabem jogar na transição rápida. Vai ser um jogo complexo com várias fases. Nas fases vantajosas, será preciso ter sorte e eficácia".

"Vai mudar, ao longo do jogo, quem marca o ritmo. Precisamos recuperar com a posse de bola. Precisamos nos proteger, o Real Madrid é muito bom nos contra-ataques. Precisamos ser solidários, acreditar e trabalhar. É muito simples: quem ganhar, vai a Wembley. Queremos ser vencedores", disse Tuchel.

O treinador alemão ainda falou sobre a dificuldade de ter que jogar dentro do Santiago Bernabéu.

"Um dos estádios mais difíceis de jogar, mas não impossível. Diria que é 51% de chances para o Real Madrid. Naturalmente, é um dos maiores clubes do Mundo. Mas nós também somos. Por isso é um duelo tão bom. Amanhã jogamos para chegar a Wembley. Nada mais.", concluiu Tuchel.

Por fim, a bola rola a partir das 16h (de Brasília). Por parte do Real Madrid, a equipe busca seu 15º título da Liga dos Campeões, enquanto o Bayern tenta chegar ao 7º.