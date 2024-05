Técnico do Borussia Dortmund, Terzic celebra classificação na Champions: "merecemos ir à final"

Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund voltou a vencer o Paris Saint-Germain por 1 a 0 pela semifinal da Liga dos Campeões e garantiu vaga na decisão do torneio mais importante da Europa. Com a vitória na França, o placar final ficou em 2 a 0 para os alemães, que voltam a disputar uma final de Liga dos Campeões depois de 11 temporadas. Edin Terzic, treinador do clube, mostrou-se orgulhoso com o resultado.

"Estou muito orgulhoso, muito feliz, merecemos ir à final. Vencemos o Paris Saint-Germain, especialmente hoje, neste ambiente (Parque dos Príncipes). Começamos muito bem, sabíamos que tínhamos que responder desde o pontapé de saída", afirmou o treinador do Borussia Dortmund após o fim de jogo.

Agora, com a vaga carimbada na final, que será disputada em Wembley, Edin Terzic e o Borussia Dortmund aguardam o vencedor do duelo entre Real Madrid e Bayern de Munique desta quarta-feira.

O jovem técnico também aproveitou para ressaltar a sorte que o clube alemão encontrou no confronto. "Eles não tiveram as melhores oportunidades no primeiro tempo. Tentaram de tudo para marcar e tivemos um pouco de sorte também, acertaram na trave várias vezes."

"É a terceira vez que vamos à final da Liga dos Campeões, e, cada vez que vamos à final, temos problemas na Bundesliga (Campeonato Alemão). Hoje, eu estou muito orgulhoso pelos nossos torcedores. Tivemos uma temporada muito difícil e eles sempre estiveram conosco. Hoje, nós pudemos retribuir algo a eles e fazê-los sonhar", finalizou Edin Terzic.