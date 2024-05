Bola de Ouro de Maradona na Copa-1986 será leiloada após anos desaparecida

A Bola de Ouro recebida pelo astro argentino Diego Armando Maradona por ter sido eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1986 será leiloada no dia 6 de junho, em Paris, conforme informou a casa de leilões Aguttes, hoje (7). O cobiçado objeto passou décadas perdido.

A Aguttes estima que o troféu será vendido por "milhões" por conta de sua singularidade. Com Maradona no auge, a seleção argentina venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2 na decisão e conquistou o bicampeonato mundial. O craque recebeu a Bola de Ouro pouco depois do torneio realizado no México, mas o prêmio logo desapareceu.

A casa de leilões deu a sua versão sobre como o troféu desapareceu e foi achado. Segundo a Aguttes, a Bola de Ouro estava guardada no Banco della Província, em Nápoles, de onde acabou roubada por gângsteres locais, em 1989. Ela teria reaparecido em 2016, quando foi adquirida em um lote de uma coleção particular, em Paris.

A casa ainda garante que o objeto "foi minuciosamente investigado e autenticado como o troféu Bola de Ouro de Diego Maradona". O craque argentino, que marcou cinco gols no torneio, um deles com a mão, nas quartas de final, contra a Inglaterra, faleceu em 2020, aos 60 anos de idade.