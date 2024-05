Caso de família? Mãe de Endrick opina sobre namoro, e modelo comenta futuro

O relacionamento de Endrick com a modelo Gabriely Miranda foi tema de debate entre a família do jogador do Palmeiras no programa Conversa com Bial, da Rede Globo.

O que aconteceu

Endrick afirmou que sonha em ser pai novo e brincou sobre a possibilidade de casório: "Aí é com ela". O jogador de 17 anos deu como exemplo o seu pai, que o teve com 31, e que não consegue mais fazer certas atividades com ele.

Sou um garoto muito de família. Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer. Quero que meu filho possa fazer coisas comigo. Quero ter afinidade, mas ela é quem tem que dizer sim ou não, né? Aí é com ela. Endrick

Já Gabriely desconversou sobre o futuro. Meio sem jeito diante do assunto, a modelo de 21 anos afirmou que ambos são muito jovens, e não cravou que acompanhará o jogador a Madri: "A gente está resolvendo as coisas ainda".

Acho que a gente é muito novo, tem muito caminho pela frente. Tenho 21. Gabriely

A mãe de Endrick, Cintia, também deu sua opinião sobre casamento tão cedo — e foi contrária. Ela destacou que o mais importante na carreira do filho é ter sucesso no Real Madrid, enquanto seu marido, Douglas, não se pronunciou.

Acho que os dois são muito jovens para casar, porque tem muita coisa pela frente. Temos certeza que ele vai brilhar lá com os meninos no Real Madrid. Foi para isso que eu e meu esposo passamos pelo que passamos para estarmos aqui. Isso é um sonho realizado, não importa se vou conseguir me adaptar com alguém, se vou ter amigos... O que importa é isso. Cintia, mãe de Endrick

Nas redes sociais, internautas brincaram que a interação lembrou o programa Casos de Família. Um recorte com as falas da mãe e da namorada do jogador viralizou.

Endrick e Gabriely também comentaram o contrato de namoro que fizeram. Os dois revelaram que assinaram um documento em entrevista a um podcast, e o episódio repercutiu. "Deu uma dor de cabeça... Foi uma coisa que a gente tinha feito para brincar. Pessoal achando que tinha envolvido dinheiro, advogado, mas não", completou Endrick.