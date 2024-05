'JN terminou sorridente e a gente já estava com jet-ski', desabafa repórter

Em participação no Fim de Papo, a repórter gaúcha Gisele Kümpel, do Canal Hinchas, afirmou que o restante do país demorou muito a entender a dimensão da catástrofe no Rio Grande do Sul.

Kümpel desabafou sobre o sentimento de indiferença e cobrou da CBF uma pausa no Brasileirão. Segundo ela, o pior ainda está por vir.

Demoraram para enxergar o que estava acontecendo aqui, a gente está berrando desde sexta-feira, que as coisas aqui já não estavam fáceis. O sábado foi o começo de um estopim, porque na verdade o pico da tragédia não chegou ainda, então sábado, enquanto estava todo mundo fuçando o show da Madonna, o Jornal Nacional terminando de forma sorridente, aquele sábado de noite, a gente já estava com jet-ski, a população já estava com jet-ski entendendo o que estava acontecendo. Então, esse sentimento de que a gente estava sendo indiferente ao resto do Brasil foi real, foi um sentimento real.

Quando a gente vê o futebol, estamos falando de cancelar as rodadas, obviamente, mas com tudo que aconteceu no sábado, no domingo, na segunda e hoje é terça, a CBF já poderia se posicionar de um jeito diferente para mostrar que estamos sendo olhados aqui no Sul. A gente só precisa de uma pausa, a gente não quer que ninguém deixe de seguir a vida por causa do que acontece aqui, porque a nossa vida também vai seguir. Gisele Kümpel, repórter do Canal Hinchas

