Conquistas dos Estaduais levam Palmeiras e Flamengo à liderança no ganho de seguidores no mês de abril

Na edição atual do Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, o IBOPE Repucom destaca o desempenho mensal no volume de novos inscritos nas redes sociais. Os 50 clubes presentes no estudo acumularam um total de 2,4 milhões de seguidores durante o mês de abril, e os cinco clubes que mais se destacaram no crescimento mensal foram: Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo e Cruzeiro.

Juntos, as equipes foram responsáveis por 1,3 milhão das novas inscrições, ou 57% do total entre todos os 50 clubes no período.

O Palmeiras, pelo segundo mês, se manteve na liderança dos maiores resultados mensais ao somar cerca de 540 mil novas inscrições no acumulado de suas plataformas, o maior desempenho mensal de um clube brasileiro em 2024.

Motivado pela terceira conquista consecutiva no Campeonato Paulista, o Verdão liderou o crescimento no TikTok (200 mil novas inscrições) e no Facebook (100 mil) entre todos os clubes brasileiros, e o Instagram foi o responsável pela maior participação de seu crescimento no mês ao contabilizar 206 mil novos seguidores, ou 38% do total.

??????! ? O #MaiorCampeãoDoBrasil não para e a TV Palmeiras/FAM mostra as imagens exclusivas das atividades desta terça-feira! Veja como foi o treino de hoje ? ? https://t.co/7B8NjxlVuN#AvantiPalestra pic.twitter.com/kc8sRZgbpC ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 7, 2024

O Flamengo, atual campeão do Campeonato Carioca, figurou no segundo lugar entre os maiores crescimentos do mês ao registrar 303 mil novas inscrições no combinado de suas redes sociais. O Rubro-Negro liderou em três das cinco plataformas: no Instagram (213 mil novos inscritos), no X (50 mil) e no YouTube (40 mil). Estes resultados contribuíram para que o Flamengo atingisse a marca inédita de 58 milhões de inscritos no acumulado de seus perfis oficiais.

O Santos, finalista da edição 2024 do Paulistão, fechou o pódio mensal com 208 mil novas adesões em suas plataformas digitais. O principal resultado do Peixe se deu no Instagram, em que o clube somou aproximadamente 112 mil novos inscritos, seguido do TikTok, que obteve 100 mil novas adesões durante o mês.

Por sua vez, São Paulo ocupou o quarto lugar entre os maiores resultados do mês. Foram somadas mais de 146 mil novas inscritos no combinado de suas contas. Cerca de 70% do desempenho Tricolor são advindos do TikTok, plataforma na qual o clube acumulou 100 mil novos seguidores. Além disso, o clube atingiu a marca de 22 milhões de inscrições na somatória da de seus perfis oficiais.

Confira como foi o treino do Tricolor antes da viagem para o Chile ?? ? Assista na #SPFCplay ?? https://t.co/tJwEPTCo1q#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/4T6x7XLYGf ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 7, 2024

O Cruzeiro fechou o top5 em crescimentos do último mês. Ao todo, o clube arrecadou 144 mil novas adesões na somatória de seus perfis oficiais, sendo o TikTok responsável por 70% (100 mil novos seguidores) de todo o resultado do clube. Somente no último mês, o clube viu sua base no TikTok crescer 10%, a maior variação de crescimento entre todos os clubes na plataforma. Além disso, o clube atingiu a marca de 10 milhões de inscrições no acumulado de suas redes sociais.

Já o Atlético-MG figurou entre os maiores resultados em três das cinco plataformas analisadas (Instagram, YouTube e X). Seu maior resultado foi no Instagram com 99 mil novas inscrições. Além disso, nesta plataforma o clube alcançou a marca de 3 milhões de seguidores. Este desempenho pode ser fruto da conquista no campeonato mineiro, além do desempenho do clube na Copa Libertadores da América.