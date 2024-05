Presidente do Grêmio pede empatia e diz que Brasileirão deveria parar

Alberto Guerra, presidente do Grêmio, pediu empatia aos outros clubes do Campeonato Brasileiro e disse, em entrevista ao SporTV, que a competição deveria ser paralisada temporariamente.

O que aconteceu

Guerra entende que há ignorância sobre a real condição do Rio Grande do Sul. O presidente gremista alertou que a tragédia é maior do que qualquer descrição que ele faça, chamando a atenção especialmente para a situação do Vale do Taquari.

Eu não gosto de pessoalizar essas situações [falta de empatia], entendo que é falta de conhecimento, de informação. Acho que as pessoas podem entender que é algo passageiro, um incômodo e não a tragédia que estamos tentando demonstrar. É muito pior do que eu consigo descrever. E não é isolado. Dois terços do Rio Grande do Sul estão cobertos de água. Cidades inteiras foram riscadas do mapa, no Vale do Taquari. Porto Alegre é pouca coisa se comparado com o que aconteceu ali.

O mandatário tricolor opinou que o Brasileirão deve parar por pelo menos uma rodada. Na opinião de Alberto Guerra, não é possível continuar com uma expressão de alegria como o futebol, enquanto uma tragédia acontece.

Tive a oportunidade de acompanhar os jogos do final de semana com a situação acontecendo e não consegui ver os jogos porque não estava confortável vendo uma expressão alegre da cultura brasileira, que é o futebol, enquanto tem gente saindo de casa, morrendo, perdendo tudo - e em grandes proporções. [...] Eu sou da opinião que devia parar uma rodada, pelo menos, talvez duas. Claro que a vida vai continuar. Mas, no momento, a situação é muito grave.

Alberto Guerra ainda disse que alguns clubes se mostraram favoráveis à paralisação. O presidente gremista entende que os dirigentes reticentes à medida desconhecem o que realmente está acontecendo no sul do país.