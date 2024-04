Ex-Palmeiras, Wesley vive fase artilheira pelo Internacional; veja os números

Autor do primeiro gol do Internacional na vitória por 2 a 1 sobre o Delfín, do Equador, pela Copa Sul-Americana, na noite da última quinta-feira, Wesley marcou três vezes nos últimos quatro jogos e vive boa fase pelo time gaúcho.

Além do tento na Sul-Americana, o atacante balançou as redes no triunfo sobre o Bahia e marcou o gol da vitória do Internacional sobre o Palmeiras, seu ex-time, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador é o artilheiro do clube no período e só passou em branco na derrota do Inter diante do Athletico-PR.

?? ? ???? ???? ?? ??????! ?? E a torcida colorada conhece ele por 3? gols em 4? jogos! ??? pic.twitter.com/KCwVQoSTXb ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 26, 2024

De acordo com o Sofascore, nas últimas cinco partidas do Colorado, Wesley é o líder do time em passes decisivos (com 11), líder em duelos ganhos (com 48) e líder em dribles certos (com 15). O jogador de 25 anos também deu 11 finalizações, quatro delas no alvo.

A vitória sobre o Delfín foi a primeira do Internacional na Sul-Americana. O time gaúcho soma cinco pontos nos três primeiros jogos e ocupa a 2ª posição do grupo C, liderado pelo Belgrano, da Argentina, que também tem cinco pontos, mas leva vantagem no saldo de gols.

Wesley e o Internacional voltam a campo neste domingo, às 20 horas (de Brasília), quando recebem o Atlético-GO, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.