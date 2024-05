Endrick diz levar conselho sobre Disney de Abel para vida: 'Me divertir'

Endrick revelou em entrevista ao programa Conversa com Bial que gosta de se sentir como uma criança em um parque de diversões dentro de campo.

O que aconteceu

O atacante do Palmeiras citou a famosa declaração de Abel Ferreira, que disse que o garoto, na época com 15 anos, deveria ir para a Disney e não jogar com o time profissional.

Se deve entrar em campo para ser feliz, como uma criança em um parque de diversões. Igual o Abel falou para mim, que tinha que ir para a Disney, que era uma criança e tinha que me divertir. Levei para a vida toda. Penso que quando entro em campo ali é meu parque de diversões. Endrick

"Quero brincar dentro de campo. Você carrega a responsabilidade para dentro de campo e é horrível. Eu senti isso, você fica muito pesado e precisa se sentir leve, feliz, realmente como uma criança. Assim como meu irmão Noah, sem responsabilidade de nada", completou.

O atacante, que já está negociado com o Real Madrid e se apresentará no novo clube no segundo semestre, contou que pensa na família quando faz seus gols, pois conseguiu dar uma vida melhor para eles com sua carreira no Palmeiras.

"Penso muito na minha família, porque sei que ter uma casa boa, ter comida na mesa, escola boa, estava nas minhas mãos. Isso foi acontecendo quando comecei a ter uma carreira boa no Palmeiras. Quando tive o primeiro contrato foi que eu pude dar isso para a minha família, então aquele peso descarregou", contou.

