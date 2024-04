Em casa, Sport vence Vila Nova e se mantém 100% na Série B

Nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport recebeu o Vila Nova na Arena de Pernambuco e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Rafael Thyere e Gustavo Lopes.

Assim, com o resultado positivo, o Sport, que havia vencido o Amazonas na estreia, emendou o segundo triunfo na competição e chegou aos seis pontos. Com isso, o Leão se torna o líder, no entanto poderá ser ultrapassado na rodada, já que ainda terão outros jogos. Por outro lado, o Vila Nova conheceu sua primeira derrota e ficou estacionado na sétima colocação, com os mesmos três pontos conquistados na estreia contra o Guarani. Porém, também poderá ser ultrapassado na tabela.

O Sport retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Atlético-MG, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. Pelo lado do Vila Nova, o time duela com o Operário no sábado (4). O jogo pela terceira rodada da Série B acontece às 18h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Os gols

O primeiro foi marcado por Rafael Thyere. Aos 27 do primeiro tempo, o zagueiro, de cabeça, desviou o escanteio batido por Christian Ortiz.

Já o segundo foi marcado por Gustavo Lopes. Aos seis da etapa final, o centroavante, dentro da pequena área, empurrou a bola para o fundo das redes após ótimo passe recebido.