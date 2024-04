Após vitória, Ancelotti rasga elogios a jovem do Real Madrid: "Qualidade extraordinária"

Nesta sexta-feira, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por de 1 a 0, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória deixou os merengues muito perto do título nacional, já que, agora, abrem 14 pontos de diferença para o vice-líder Barcelona, que ainda joga na rodada. Após o jogo, Carlo Ancelotti, treinador da equipe, elogiou o jovem de 19 anos Arda Guler, que marcou o único gol do duelo.

"Todos os que jogaram estiveram bem. Arda (Guler), Dani (Carvajal), Fran García. Boa atitude, muito compromisso em campo. O Arda marcou, vai ser um jogador muito importante para nós no futuro. Não há duvida que fica para a próxima temporada", disse o italiano.

Ancelotti seguiu destacando as características do atleta turco. "Sem bola, o Arda tem uma qualidade extraordinária. É um talento, tem um dom. Trabalhou muito bem. É muito jovem e pouco a pouco vai ter o seu protagonismo no plantel."

Pensando no duelo diante do Bayern de Munique, pela semifinal da Liga dos Campeões, Ancelotti poupou alguns titulares no jogo contra a Real Sociedad. O treinador, porém, rebateu a desconfiança e afirmou comprometimento da equipe.

"É claro que todos pensavam que vínhamos aqui passear. Os jogadores eram os únicos a não pensar assim. Tinham vontade de continuar a ganhar e a manter uma boa dinâmica. Foram espetaculares", concluiu.

O clube de Madrid volta aos gramados, na próxima terça-feira (30), para encarar o Bayern de Munique, na Allianz Arena, às 16h (de Brasília), pela partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões.