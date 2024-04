Romário treina com America e brinca sobre contagem de gols: 'Vou estar ali'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Romário fez o primeiro treino com o America na tarde de hoje (25), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aos 58 anos, ele está inscrito para disputar a segunda divisão do Carioca e se tornou presidente-jogador.

O Baixinho foi enfático ao dizer que a ideia entrar em campo em apenas uma breve parcela de tempo de algumas partidas para realizar o sonho de atuar ao lado do filho, Romarinho, mas avisa: a contagem de gols vai continuar.

Parei em 1002. Tomara que eu faça um pouco mais, e vou contar, já que é jogo oficial. Mas fazer gol hoje em dia, com 58 anos, é muito difícil. Entrar já vai ser difícil, fazer gol vai ser quase impossível, mas, claro, vou estar ali. Se a bola cair por ali, vamos ver

O que aconteceu

Romário participou do treino com o elenco. A tendência é que ele integre o grupo em duas ou três vezes por semana.

Ele fez exercícios em duas etapas. O tetracampeão fez atividades físicas e técnicas separadamente, e depois esteve em uma espécie de coletivo em campo reduzido.

Em relação ao treino, cansado para car... lho. Daqui a pouco vem a maca me buscar. Para quem está 16 anos sem treinar, no geral, acho que deu para correr um pouquinho

"A ideia é jogar algus minutos de algumas partidas, até porque o mais importante para o America, nesta competição, é a questão técnica e, para isso, temos de entrar com uma força maior. O objetivo, por mais que seja difícil, é ser campeão da segunda divisão para, ano que vem, disputar a divisão principal do Carioca", completou.

O America conta com alguns nomes conhecidos, como o atacante Andre e o zagueiro Fabricio. O ex-lateral Junior Cesar está na comissão técnica.

Romário é também o presidente do America.. Ele foi eleito em pleito realizado ano passado. O Mecão era o clube de coração de Seu Edevair, pai do Baixinho.

O que mais ele falou?

Pênalti é responsabilidade do presidente? "Responsabilidade parao presidente. O presidente vai pedir para bater, se o treinador decidir que não, o treinador sair sair e o presidente vai bater de qualquer jeito (risos). Meu maior objetivo aqui é jogar com o meu filho. Já ouvi e leio aí que muitos atletas têm esse obejtivo. Estava vendo que o Lebron James pode jogar com o filho ano que vem, o Rivaldo já teve essa possibildiade. Pouquíssimos tiveram, e mutos quiseram, e eu vou ter essa oportunidade. E oamsi imporante é não atarakahr a parte tencica do America e o objeivo maior de todos que estão trabalhando, que é fazer um grande campeonato"



Quando era jogador, não gostava de treinar. Mudou? "Continuo não gostando de treinar, de fazer teinamento de correr vários quilômetros, fazer força desnecessária. O meu treino vai ser esse, um joguinho com os caras, treino de finalização. Mas, como presidente, tenho de dar exemplo. meu filho está aí. Esse proejto nosso vai dar muito resultado"