Racing-URU ultrapassa Corinthians na Sul-Americana após empate com Nacional-PAR

O Racing-URU empatou com o Nacional-PAR por 2 a 2, em Assunção, na noite desta quinta-feira. Com o resultado válido pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana, os uruguaios ultrapassam o Corinthians no grupo F do torneio continental.

Os mandantes abriram o placar com Gustavo Caballero, aos 36 minutos do primeiro tempo, e o Racing-URU empatou logo em seguida com Veron Lupi. Na segunda etapa, os paraguaios voltaram a ficar em vantagem com Santacruz, mas novamente os uruguaios buscaram a igualdade, dessa vez com Juan Rivero.

Assim, o Corinthians caiu para a 3ª posição do grupo F, com quatro pontos. O Timão perdeu na rodada para o Argentinos Jrs., por 1 a 0, fora de casa.

A equipe argentina lidera a chave, com seis pontos, e o Racing-URU vem logo atrás, com cinco. O Nacional-PAR está na lanterna, com apenas uma unidade.

O próximo jogo do Timão na competição será no dia 7 de maio, contra o Nacional-PAR, na Neo Química Arena. No outro duelo do grupo, o Argentinos Jrs. vai até Montevidéu para encarar o Racing.