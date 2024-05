NBA: Wolves vencem atuais campeões e saem na frente pela semi do Oeste

Imagem: MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP

O Denver Nuggets, atual campeão da NBA, saiu atrás na primeira partida da série semifinal da Conferência Oeste. Liderado por Anthony Edwards, o Minnesota Timberwolves venceu por 106 a 99 e abriu vantagem na disputa.

O que aconteceu

Jogando em casa e com o atual MVP da liga, Nikola Jokic, os Nuggets venderam caro a derrota, em uma partida cheia de trocas na liderança e muito equilíbrio.

Mas o que pesou no confronto foram os 43 pontos e sete assistências de Anthony Edwards, que chamou a responsabilidade e liderou a franquia de Minnesota. Destaque também para o duplo-duplo (14 pontos e 10 assistências) de Mike Conley.

Nikola Jokic, mais uma vez, fez um grande jogo, terminou com 32 pontos, nove assistências e oito rebotes, bem perto de um triplo-duplo, mas não evitou a derrota de sua equipe.

A série melhor de sete jogos continua na próxima segunda-feira (6), com mais uma partida em Denver.

Na outra semifinal da Conferência Oeste da NBA, Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks só abrem a série na próxima terça-feira (7).

Pela Conferência Leste, Indiana Pacers e New York Knicks se enfrentam em uma das semifinais. Já o Boston Celtics espera seu adversário, que sairá do decisivo jogo 7 entre Cleveland Cavaliers e Orlando Magic, que jogam neste domingo (5) por uma vaga na semifinal do Leste.