'Herói em risco': jornal repercute possível saída de Rodrygo do Real Madrid

Com a iminente chegada de Mbappé, o atacante Rodrygo passou a ter futuro questionado no Real Madrid diante das diversas opções de Carlo Ancelotti para o setor ofensivo.

O que aconteceu

Hoje (25), o jornal "Sport", da Espanha, repercutiu uma possível saída do brasileiro ao final da temporada. A publicação afirmou que Rodrygo não tem futuro garantido no Real Madrid.

Os espanhóis ainda afirmaram que Rodrygo terá a reta decisiva da Champions League para demonstrar seu valor. O atacante vem sendo titular absoluto da equipe merengue.

Na próxima temporada, com a chegada de Mbappé , não está garantida a sua continuidade. Rodrygo tem chance para expandir ainda mais sua importância e transformar sua possível saída em um sério dilema dentro do clube e na arquibancada merengue. Talvez ele faça isso através da Liga dos Campeões. trecho do jornal espanhol

Na atual temporada, Rodrygo tem 45 jogos, 17 gols marcados e oito assistências. Na Liga dos Campeões, o atacante balançou as redes cinco vezes em dez partidas.