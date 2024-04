Fortaleza não toma conhecimento do Boca e dispara na Sul-Americana

O Fortaleza venceu hoje o Boca Juniors por 4 a 2 em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida aconteceu no Castelão.

Lucero e Yago Pikachu, duas vezes cada, fizeram os gols do Fortaleza. Merentiel e Zenón marcaram para o Boca.

O Leão do Pici é o atual líder do grupo D, somando 9 pontos. O Boca Juniors é o segundo colocado, com 4, seguido de Sportivo Trinidense (3) e Nacional Potosí (1).

As equipes voltam a se enfrentar na Sul-Americana na quinta rodada, marcada para o dia 15 de maio na Argentina.

Como foi o jogo

O tricolor teve um início perfeito, pressionando desde o primeiro minuto e forçando o erro do adversário. O Fortaleza abriu o placar antes dos 5 minutos e empolgou a torcida no Castelão.

O Boca Juniors soube reagir e logo se organizou. O time argentino passou a ficar mais com a bola e equilibrou a partida, até empatar ainda no primeiro tempo.

A história se repetiu na segunda etapa, mas dessa vez o time da casa seguiu atento e não deixou o ritmo diminuir. O Laion ficou na frente mais uma vez com 5 minutos jogados, e ampliou aos 10 e depois aos 17.

O atropelo fez o técnico Diego Martínez mexer no esquema e nas peças disponíveis. O Boca passou a segurar mais o Fortaleza e diminuiu já no final da partida.

Gols e destaques

1x0. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza aproveitou vacilo no meio de campo do Boca Juniors. Figal se atrapalhou no domínio e a bola sobrou para Pochettino, que acertou passe na medida para Lucero marcar.

1x1. Aos 20, Langoni fez bom trabalhando atraindo a marcação pela direita e encontrou passe para Saralegui, que só cruzou para a área. Merentiel achou espaço para alcançar a bola e só tocar para o gol.

Faltou pouco. Pikachu recebeu passe de Pochettino aos 28, dominou e tentou um chute pelo alto, mas não pegou bem e a bola ficou fácil para Romero.

Por cima. Aos 39, Machuca deu passe dentro da área para Pikachu, que finalizou forte mas a bola subiu demais.

2x1. Aos 5 do segundo tempo, Pochettino cobrou falta perto da grande área. A bola buscou Lucero, que girou para cabecear com muita técnica para o fundo do gol.

3x1. Com 10 minutos, Pikachu viu espaço e correu para receber belo lançamento. Com pouco ângulo, o camisa 22 finalizou cruzado de cima para baixo e aumentou para o Fortaleza. Mais uma assistência de Pochettino.

4x1. Aos 17, Machuca levou pela esquerda, driblou Figal e cruzou em direção ao gol. A bola passou por cima de Romero e Pikachu estufou o peito para empurrar para o gol.

No travessão! Com 38, Equi Fernández chutou muito forte de fora da área. A bola ainda tocou no João Ricardo mas explodiu no travessão.

4x2. Zenón diminuiu para o Boca Juniors aos 40 minutos. Em finalização no meio, de fora da área, a bola desviou em Pedro Augusto e João Ricardo e entrou.