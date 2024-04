Cuiabano é apresentado e elogia torcida do Botafogo: "Sensação é inexplicável"

O Botafogo apresentou oficialmente o lateral esquerdo Cuiabano como novo reforço da equipe, nesta quinta-feira. O jogador falou sobre os motivos que o convenceram a deixar o Grêmio, clube que o revelou, e assinar com o time carioca.

Cuiabano assistiu aos dois últimos jogos do Botafogo no Nilton Santos e contou como foi a experiência. "A sensação de estar no estádio do Botafogo é inexplicável. A torcida canta bastante. Estou muito feliz. Todo mundo me recebeu bem, tanto os torcedor, como vocês, o staff, treinadores. Então estou muito feliz, motivado", apontou.

"Tudo foi um projeto que o Botafogo montou para mim. Eu e meus familiares, minha mãe e meu pai principalmente, gostamos muito do projeto. Estou muito contente e vamos ser felizes aqui no Botafogo", completou o atleta.

Luís Eduardo Soares da Silva, conhecido como Cuiabano, é lateral esquerdo de origem, mas chegou a ser utilizado como ponta em algumas oportunidades no Grêmio. O atleta contou em qual posição prefere atuar.

"Me sinto melhor de lateral esquerdo, como fui contratado. Diversas vezes no ano passado estava sem ponteiro esquerdo e o Renato me utilizava. E para mim, jogando na lateral esquerda, vou dar meu máximo e se for para me colocar mais adiantado vou dar meu máximo também, vou jogar pelo time e vai ser sempre assim, na garra, determinação e muito trabalho", explicou.

Primeiras palavras de Cuiabano como jogador alvinegro ???? Assista na Botafogo TV: https://t.co/W1LQ3sG04X pic.twitter.com/eRO2RmTQjT ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 25, 2024

Cuiabano falou sobre o sonho de atuar na Europa, mas reforçou seu compromisso com o Glorioso.

"Meu foco agora é no Botafogo. Então eu tenho que pensar aqui primeiro. Fazer uma grande temporada. Os torcedores podem contar ao máximo comigo. Estou feliz aqui e vou jogar pelo Botafogo o ano todo. O sonho existe para todos os atletas, todos pensam em jogar em alto nível fora do Brasil. Meu primeiro foca é aqui no Botafogo", disse.

Por fim, o lateral ainda comentou sobre o próximo compromisso do Botafogo no clássico contra o Flamengo, às 11 horas (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

"Vai ser um jogo disputado, contra a grande equipe do Flamengo. O Botafogo também é uma grande equipe, então estou aqui para agregar e para vencermos juntos. Clássico é clássico. A gente sempre vai jogar para vencer e ser feliz. Se Deus quiser, que possamos sair com a vitória domingo", analisou.