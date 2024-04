Com dois de Foden, City goleia Brighton e fica a um ponto do líder Arsenal no Inglês

Nesta quinta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City visitou o Brighton no Falmer Stadium e goleou por 4 a 0. Os gols foram anotados por Kevin De Bruyne, Phil Foden (2) e Julián Álvarez.

Assim, com o resultado positivo, a equipe comandada por Guardiola ultrapassou o Liverpool, que perdeu na rodada, e chegou na segunda colocação, com 76 pontos. Apesar de ser o vice-líder com dois pontos atrás do Arsenal, o time ainda tem uma partida a menos. Deste modo, depende apenas de si para assumir a ponta. Já o Brighton ficou estacionado em 11º, com os mesmos 44 pontos.

Por fim, o City retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Nottingham Forest, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no City Ground. Pelo lado do Brighton, o time também volta a jogar no domingo. No entanto, diante do Bournemouth, às 10 horas, no Vitality Stadium.

Os gols

O primeiro foi marcado por De Bruyne, aos 17 da primeira etapa. O camisa 17 aproveitou o bom cruzamento de Walker e, de peixinho, mandou para o fundo das redes.

Apenas nove minutos depois, Foden fez o segundo. O atleta bateu a falta que ele mesmo bateu e contou com um desvio, enganando o goleiro.

Aos 34, o atacante marcou o terceiro do City e o seu segundo no jogo. Bernardo Silva roubou a bola dentro da área de ataque e soltou em Foden, que bateu rasteiro no canto direito do goleiro.

Por fim, aos 17 do segundo tempo, Julián Álvarez recebeu de Walker depois de uma linda jogada do lateral e, já sem goleiro, empurrou para o fundo do gol.