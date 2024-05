Nerd, professor de 'uímica e vencedor do UFC: 'sofri bullying a vida toda'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Aprovado em uma faculdade pública, professor de química e matemática e com uma vaga de emprego na maior cervejaria do Brasil. Poderíamos estar falando de apenas mais um jovem estudioso, mas a pessoa em questão é um lutador de MMA.

Autointitulado como um nerd, o maranhense Caio Borralho superou o bullying para virar uma das sensações da nova geração do UFC, organização onde venceu neste sábado (4), na edição 301, no Rio de Janeiro.

"Eu sou um nerd"

Caio Borralho passou para uma faculdade pública de Química Industrial. Além disso, dava aulas de matemática e 'uímica para alunos do ensino médico.

Cara, eu sou um nerd, né? Mas assim, minha mãe sempre trabalhou muito para me dar a melhor educação, me colocar nas melhores escolas, e eu segui essa parte dos estudos por muito tempo. Eu era professor de matemática, de química, fiz faculdade federal de Química Industrial, mas decidi seguir esse sonho do MMA. Saí de São Luis, no Maranhão, para procurar novos horizontes. Fiz essa escolha e foi muito difícil no início. Tive várias lesões, fiz cinco cirurgias no meio disso, mas Deus está me abençoando com essa trajetória incrível e de muito aprendizado

Caio Borralho, ao UOL

Abriu mão de emprego na Ambev

Boralho abriu mão de um emprego na Ambev. Ao invés de aceitar a oportunidade de um trabalho estável, largou tudo para tentar viver de MMA.

Na verdade, eu quase fui trabalhar. Eu estava fazendo o sexto período de Química Industrial e veio essa oportunidade de trabalhar na Ambev, de ser químico. Mas logo quando veio essa oportunidade, surgiu a possibilidade de ir para São Paulo também. Tive que fazer uma escolha, arcar com as consequências e agora está tudo se pagando

Caio Borralho, ao UOL

Integrante da equipe "The Fighting Nerds"

Caio Borralho tem tanto orgulho de ser um nerd que sua equipe de MMA chama-se "The Fighting Nerds". Além dele, integram o time Maurício Ruffy, que também venceu sua luta no UFC Rio, e Jean Silva, que teve seu duelo cancelado após o adversário francês passar mal durante a pesagem.

A marca registrada do trio é um óculos de nerd, remendado com esparadrapo. Eles foram distribuídos ao público e aos jornalistas no UFC Rio.

A academia é incrível, a gente estuda, treina, passa o dia vivendo o MMA, somos vários nerds. Fui nerd a minha vida toda, sofri bullying a minha vida toda, e a nossa mensagem é justamente para inspirar os nerds e as pessoas que sofrem bullying, para eles se sentirem mais confiantes. Imagina um nerd, que usa óculos, que está sofrendo bullying a vida toda, e aí ele começa a ver um cara que se diz nerd batendo nos melhores lutadores do mundo e no maior octógono do mundo? Que inspiração isso é para eles? Espero que eles se inspirem, que se encorajem. Eles podem ser o que eles quiserem, é só botar esforço, estudar e fazer por onde

Caio Borralho, ao UOL

Veja outros tópicos

Descontração diante de um adversário com cara de bravo: "Sou feliz porque faço o que amo, é minha energia de felicidade, é minha energia humana para as pessoas. Ele estava lá, todo contraído, todo bravo, porque ele sabia o que estava vindo, sabia que ia vir um adversário duro, um cara que estuda, um cara que se dedica, um cara que é forte, rápido, e foi isso que ele teve".

Filho Liam Borralho, de sete meses, "pé quente": "Pé quente pra caramba. Em São Paulo eu já venci com ele, agora venci de novo e ele com sete meses. Passei a semana inteira recebendo a energia do amor dele [no hotel], e essa energia só fez essa performance acontecer".

Óculos e demais produtos da Fighting Nerds fazem sucesso: "Daqui a pouco estamos lançando a nossa lojinha online, com as camisas, com os óculos. Trouxemos um monte de óculos aí. Queremos inspirar as pessoas. Quanto mais pessoas vierem, abraçarem a ideia, melhor para nós, melhor para os nerds, para as pessoas que sofrem bullying".