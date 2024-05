Jogo Mãos Solidárias de vôlei ajuda vítimas de enchentes no RS

O placar ficou em segundo plano. No Jogo Mãos Solidárias, com nove campeões olímpicos de todas as gerações, jogadores da Seleção Brasileira e outros multicampeões do vôlei, quem ganhou foram as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e o público, que lotou o Ginásio do Taquaral, na noite deste sábado, em Campinas. O duelo foi vencido pela equipe amarela, encabeçada por Maurício Lima, por 2 a 1 (19/25, 25/23 e 28/26).

"É muito difícil e doloroso assistir aquelas imagens do Rio Grande do Sul. A gente precisa ter essa empatia porque é um momento que a gente precisa de união. Vamos orar muito para que todos os gaúchos consigam passar dessa situação devastadora. É hora de ter fé para superar esse momento", comentou Maurício Lima.

O time amarelo teve nove campeões olímpicos. Além do histórico levantador, a equipe ainda foi composta por André Heller, Fofão, Virna, Anderson, Maurício Borges e Serginho. As surpresas da noite foram os medalhistas de ouro na Rio-2016, Éder e Maurício Souza. O comandante foi outro multicampeão, Marcelo Negrão.

A equipe dourada teve estrelas da Seleção Brasileira atual e outros destaques do vôlei. Judson, Alê e Adriano, que compõe o time comandado por Bernardinho, tiveram a parceria de Demian Gonzalez e Vini, ídolos do projeto campineiro, e de Léo e Lukinha, atuais jogadores do elenco do Vôlei Renata. No banco, esteve Horácio Dileo.

"Estou muito feliz pelo quanto que o esporte pode ajudar de alguma forma o esporte tem esse dever de estar perto, de poder estender uma mão a quem precisa. Fui muito abençoado, durante muito anos da minha vida e posso contribuir de alguma forma. Vi essa oportunidade de reunir meus amigos, gente que me ajudou dentro do esporte, para usar o esporte como ação social. Só tenho de agradecer o tempo que eles estiveram comigo, ao público que veio ao Taquaral, a Campinas e aos parceiros que colocaram esse jogo de pé", disse Maurício Lima.

A partida também teve uma emocionante homenagem ao argentino Demian Gonzalez. Ao lado da família, ele recebeu uma camisa em alusão aos 263 jogos feitos pelo projeto campineiro. O craque se despediu do Ginásio do Taquaral e da torcida do Vôlei Renata neste sábado.

O evento foi promovido pela LG Mota Imóveis, que doou uma tonelada de alimentos não perecíveis para contribuir com a campanha.