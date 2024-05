Zubeldía volta a escalar titulares do São Paulo e aposta em Nestor contra o Vitória; veja times

O São Paulo está definido para o jogo deste domingo, contra o Vitória, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, com os reservas, o técnico Luis Zubeldía voltou a escalar o time considerado titular para o confronto desta tarde.

A novidade é o meia Rodrigo Nestor, que inicia como titular. A linha de zaga será composta por três defensores: Alan Franco, Arboleda e Diego Costa. Michel Araújo será o ala pelo lado esquerdo.

Já o ataque será formado pela dupla Luciano e Calleri. André Silva, que vinha sendo titular nos últimos jogos, vai ser opção no banco de reservas em Salvador.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Diego Costa, Arboleda e Alan Franco; Igor Vinícius, Bobadilla, Alisson, Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

?? O Tricolor está escalado! ? Vitória x São Paulo

?? Barradão

? Salvador (BA)

? 16h

? Brasileirão (5ª rodada) ? Globo e Premiere

?? SPFC Play#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/JOBumIlEFW ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 5, 2024

Além de Pablo Maia, o Tricolor tem outros jogadores importantes do grupo entregues ao departamento médico e que são desfalques para Zubeldía: Welington, Lucas Moura, Rafinha e Wellington Rato.

Em campo, a equipe tenta dar sequência à boa fase. O São Paulo não perdeu mais desde a saída de Thiago Carpini e a chegada de Zubeldía. São duas vitórias e um empate, além do triunfo sobre o Atlético-GO, sob o comando do interino Milton Cruz.

Com a classificação encaminhada na Copa do Brasil e na Libertadores, o Tricolor agora busca maior regularidade no Brasileirão. O time é apenas o 16º colocado na tabela, com quatro pontos.

Do outro lado, o Vitória segue em busca do seu primeiro triunfo na competição. A equipe de Léo Condé acumula dois empates e duas derrotas até aqui e confia na força do Barradão para conquistar os três pontos. No meio de semana, o time perdeu para o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil.

O Leão irá a campo com: Lucas Arcanjo; Zeca, Bruno Uvini e Wagner Leonardo; Willean Lepo; Willian Oliveira, PK e Dudu; Matheusinho; Osvaldo e Janderson.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador. O árbitro do jogo é o catarinense Ramon Abatti Abel, que integra o quadro da Fifa e será auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC). Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR) ficará à cargo do VAR.