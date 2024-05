Com show de Salah, Liverpool abre 4, leva susto e vence Tottenham no Inglês

O Liverpool venceu por 4 a 2 o Tottenham neste domingo (5), em Anfield, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. Um Salah inspirado, com gol e assistência, manteve, apesar de uma pequena reação do adversário, o Liverpool com chances matemáticas de título.

Voltando como titular após discutir com o técnico Jürgen Klopp na última partida, Salah começou voando e abriu o placar, de cabeça.

O mesmo Salah quase marcou o segundo, só que Vicario tirou o gol do egípcio, mas Robertson fez o 2 a 0 ao pegar o rebote no fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, Gakpo, também de cabeça, fez o terceiro, e Elliott, após assistência de Salah, ampliou o placar para os Reds.

Richarlison, que entrou na segunda etapa, fez o 1º gol do Tottenham e iniciou uma reação. O brasileiro também deu assistência para Son marcar o segundo.

Com a vitória, o Liverpool chegou aos 78 pontos, enquanto o Arsenal lidera com 83, seguido pelo City que tem 82. Contudo, o time de Manchester ainda tem mais três jogos, enquanto Liverpool e Arsenal apenas dois.

Pelo menos, o Liverpool já está garantido na Champions League da próxima temporada. Por sua vez, o Tottenham é o quinto colocado, tem 60 pontos e ainda sonha com uma vaga na Champions, mas está sete pontos atrás do Aston Villa.

Como foi o jogo

Do começo ao fim do primeiro tempo, o Liverpool tomou conta das ações. Salah infernizou a zaga do Tottenham pela direita, deixando o lateral brasileiro Emerson Royal completamente perdido e anotou o primeiro gol da partida. O egípcio também fez a jogada do segundo gol, marcado por Robertson no rebote do goleiro Vicario.

Enquanto os Reds tiveram 14 finalizações, com dois gols, o Tottenham só teve uma, e o chute ainda foi para fora.

A segunda etapa foi bem parecida, pelo menos no início, com um Tottenham sem reação, e um Liverpool com fome de gols. Aos 4', Emerson Royal perdeu a bola para Elliott, que cruzou da direita no segundo pau, Gakpo subiu e fez o terceiro gol.

Dez minutos depois, mais um gol do Liverpool. Salah recebeu na ponta direita e ajeitou para Elliot, que cortou para o meio e acertou o ângulo direito do goleiro Vicario. E quando parecia que os visitantes passariam em branco, Richarlison, aos 26', descontou após cruzamento rasteiro de Johnson.

O mesmo Richarlison, 6 minutos depois, recebeu na área e só ajeitou para Son fazer o segundo do Tottenham e botar fogo no jogo.

Lances importantes

Após muito pressionar, o Liverpool quase abriu o placar com Salah, aos 11 minutos do primeiro. O egípcio acertou o travessão.

Aos 33', Emerson Royal conseguiu se recuperar no lance e travou na hora certa um chute de Salah que tinha direção.

No fim do primeiro tempo, Salah cruzou e Luis Díaz tentou um voleio e chutou para fora.

Aos 8 minutos do segundo tempo, na única chegada, até então, do Tottenham, Alisson fez grande defesa após cabeçada de Johnson.

Com 10 minutos para o fim do jogo, Salah, após bate e rebate na área do Tottenham, perdeu, sozinho, dentro da pequena área, um gol incrível.

Johnson, após jogada de Richarlison, quase fez o terceiro, mas Gomez se esticou todo e salvou o Liverpool.

No último minuto, Salah até fez mais um gol, mas Darwin Núñez estava impedido antes de dar a assistência.