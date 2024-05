Milan sofre gol contra no fim e empata com Genoa pelo Campeonato Italiano

Neste domingo, o Milan empatou com o Genoa em 3 a 3, no San Siro, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. No fim do jogo, o zagueiro Malick Thiaw marcou contra o próprio gol e empatou a partida para os visitantes.

Com o resultado, o vice-líder Milan chega aos 71 pontos e está próximo de garantir a classificação para a próxima Liga dos Campeões. Já o Genoa ocupa a 12ª posição, com 43.

O Milan entra em campo novamente no próximo sábado, às 15h45 (de Brasília), contra o Cagliari, no San Siro, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto o Genoa recebe o Sassuolo no domingo seguinte, às 10h.

No começo do jogo, aos três minutos do primeiro tempo, o Genoa abriu o placar. Alessandro Vogliacco tabelou com Badelj, avançou pela direita e foi derrubado por Tomori dentro da área. O árbitro marcou pênalti e Mateo Retegui converteu.

O Milan empatou a partida no fim da primeira etapa, aos 45 minutos. Samuel Chukwueze recebeu a bola pela direita, cortou para o meio e cruzou na área para Alessandro Florenzi, que cabeceou para o fundo do gol.

No início do segundo tempo, aos três minutos, o Genoa saiu novamente à frente no placar. Vogliacco acertou um ótimo cruzamento pela direita e Caleb Ekuban cabeceou forte para balançar as redes.

Após o gol sofrido, o Milan passou a pressionar o Genoa e empatou aos 26 minutos. Florenzi bateu escanteio pela esquerda e Matteo Gabbia venceu a disputa pelo alto para marcar o segundo gol da equipe mandante.

Três minutos depois, o Milan virou a partida, com gol do atacante francês Olivier Giroud. Pulisic recebeu na direita, avançou e cruzou na medida para o atacante, que finalizou de primeira pelo alto para anotar.

Já no fim do jogo, aos 43 minutos, o Genoa empatou a partida, com gol contra do Milan. Morten Thorsby recebeu grande lançamento, avançou e tocou na área, Tomori tentou afastar, mas a bola bateu no zagueiro Malick Thiaw e entrou para o gol.