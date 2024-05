Brasil movimentou quase R$ 2 bilhões na 1ª janela de transferências de 2024

Na primeira janela de transferências de 2024, as movimentações internacionais dos clubes brasileiros atingiram cerca de R$ 1,8 bilhão, ultrapassando o valor obtido durante todo o ano de 2023, que foi aproximadamente R$ 1,9 bilhão. O levantamento foi divulgado hoje (5), pela CBF.

O que aconteceu

O montante divulgado pela CBF inclui operações em dólares, totalizando cerca de US$ 125 milhões, e operações em Euros, totalizando mais de € 213 milhões.

É esperado que 2024 supere o recorde alcançado no ano anterior. Em 2023, os clubes brasileiros geraram cerca de R$ 1,25 bilhão em receitas com a venda de jogadores para o exterior e gastaram aproximadamente R$ 650 milhões na contratação de estrangeiros.

A tendência de crescimento já havia sido observada em 2023 em comparação com 2022. Além disso, o número de jogadores que deixaram o Brasil para jogar no exterior aumentou em 20% em comparação com 2022, enquanto o número de jogadores estrangeiros chegando ao Brasil também teve um aumento de 43%.

Balanço da CBF sobre saída e entrada de atletas no Brasil Imagem: Reprodução/CBF

Transferências entre clubes brasileiros

No ano de 2023, houve um total de 1.545 transferências entre clubes brasileiros. Dentre essas transferências, 59 foram classificadas como onerosas, implicando em compensação financeira entre os clubes envolvidos.

O valor total movimentado pelas transferências de jogadores dentro do Brasil atingiu aproximadamente US$41 milhões. Esse montante equivale a cerca de R$209,8 milhões em moeda local.

Todas as transferências de atletas entre clubes brasileiros, independentemente de serem profissionais ou amadores, são oficialmente registradas. A partir da temporada de 2023, essas transferências também passaram a ser registradas no sistema DTMS (Domestic Transfer Matching System), gerido pela FIFA em cooperação com a CBF